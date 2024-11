Letzte Weltcup-Cockpits für Ammour und Kalicki

Adam Ammour und Kim Kalicki erhalten die letzten Startplätze im deutschen Bob-Team. Die Weltcup-Saison startet am 7. Dezember in Altenberg.

Adam Ammour und Kim Kalicki haben sich zwei Wochen vor dem Saisonstart die noch offenen Bob-Cockpits für den anstehenden Weltcup-Winter gesichert. Ammour holte in den letzten Selektionsrennen, in denen er bei den parallel ausgetragenen deutschen Meisterschaften auch die Titel im Zweier und Vierer gewann, den dritten Startplatz im großen Schlitten. Bei den Frauen empfahl sich Kalicki erfolgreich für den noch nicht vergebenen dritten Sitz im Mono.

„Für die Weltcup-Nominierung gab es keine Überraschung, weil es sehr eng war und es Duelle auf Augenhöhe waren – das war uns vorher schon klar“, sagte Bundestrainer Rene Spies über die Rennen in Winterberg in der vergangenen Woche sowie am Wochenende in Altenberg, wo im Race-in-Race-Modus zugleich die DM ausgetragen wurden. An selber Stelle beginnt am 7. Dezember die neue Weltcup-Saison.