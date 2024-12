Bob: Friedrich erneut nicht zu schlagen - Ammour stürzt zweimal

Zweites Rennen, zweiter Sieg: Bob-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich sorgt mit seinem neuen Anschieber Simon Wulff (beide Oberbärenburg) weiter für Furore. Nach dem dominanten Sieg in Altenberg war der 34-Jährige auch im lettischen Sigulda im Zweier nicht zu stoppen.

Adam Ammour (Oberhof) erlebte hingegen einen rabenschwarzen Tag bei der Rückkehr in den Eiskanal, in dem er mit seinem Bruder Issam in der vergangenen Saison überraschend Europameister im Zweier geworden war.