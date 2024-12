Bob: Perfektes Auftaktwochenende für Friedrich

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat auf seiner Heimbahn einen perfekten Start in den Weltcup-Winter hingelegt. Der Sachse siegte in Altenberg einen Tag nach seinem Erfolg im Zweierbob auch im Vierer-Schlitten und verwies Konkurrent Johannes Lochner erneut auf den zweiten Platz.

Der viermalige Olympiasieger aus Pirna lag am Sonntag mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub 0,17 Sekunden vor dem Bayer Lochner und dem zeitgleichen Österreicher Markus Treichl. Adam Ammour (Wiesbaden/+0,19) wurde Vierter. Der Wettbewerb wurde am Sonntag nur in einem Lauf entschieden, da der erste Durchgang nach einem Sturz des Chinesen Kaizhi Sun abgebrochen worden war.