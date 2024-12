Neuerung in Winterberg: "Safety Sled" für mehr Sicherheit

Die Daten, die mit "modernsten Sensoren und einer Bordkamera" gesammelt und unter den Piloten aller Verbände verteilt werden, sollen demnach dabei helfen, eine "umfassende Analyse der Eisbahnverhältnisse" zu erstellen und so Risiken zu minimieren. Sie böten "wertvolle Einblicke in die Streckenbedingungen und zeigen beispielsweise kritische Bereiche auf", heißt es in der BSD-Mitteilung. In einem weiteren Schritt werde im kommenden Jahr der Schutz der Bob-Insassen im Mittelpunkt stehen.