Bob: Anschieber Wulff positiv auf Stimulanzmittel getestet

SID 10.01.2025 • 14:58 Uhr Vom Bob-Weltverband IBSF wurde keine vorläufige Sperre gegen den Ex-Sprinter verhängt. Der BSD stellte Wulff jedoch vorsorglich frei.

Bei Bob-Anschieber Simon Wulff ist das in Wettkämpfen verbotene Stimulanzmittel Methylhexanamin nachgewiesen worden. Das teilte die International Testing Agency (ITA) am Freitag mit. Die Substanz kommt häufig in Nahrungsergänzungsmitteln vor, die für extremen Fettabbau oder auch Muskelaufbau eingesetzt werden.

Gemäß dem Welt-Anti-Doping-Code und den Anti-Doping-Regeln des Bob-Weltverbandes IBSF wurde keine vorläufige Sperre gegen den früheren Sprinter verhängt, der während des laufenden Verfahrens weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen darf.

Die Probe wurde Wulff, der in diesem Winter zum Team von Dominator und Rekord-Weltmeister Francesco Friedrich gestoßen war, beim Weltcup-Auftakt in Altenberg am 7. Dezember 2024 entnommen. Laut ITA hat Wulff das Recht, die Analyse der B-Probe zu verlangen.

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) stellte Wulff vorsorglich vom Sportbetrieb frei, "bis der Sachverhalt vollständig geklärt ist", hieß es in einer Mitteilung. Laut BSD habe die Probe eine Substanz nachgewiesen, die "im Training erlaubt, jedoch im Wettkampf verboten ist".

