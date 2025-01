Doping-Wirbel um deutsche Olympia-Goldhoffnung

Der vom 100-Meter-Sprint ins Team von Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich gewechselte Simon Wulff ist positiv auf eine in Wettkämpfen verbotene Substanz getestet worden.

Doping-Fall im Team des deutschen Bob -Olympiasiegers und Rekordweltmeisters Francesco Friedrich: Friedrichs Anschieber Simon Wulff ist positiv auf eine in Wettkämpfen verbotene Substanz getestet worden. Das teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstagabend mit.

„Die Probe wies eine Substanz auf, die im Training erlaubt, jedoch im Wettkampf verboten ist“, schrieb der Verband in einer Mitteilung. Deshalb sei der 24 Jahre alte Wulff „vorsorglich vom Sportbetrieb freigestellt, bis der Sachverhalt vollständig geklärt ist“.

Seitens des internationalen Verbands IBSF läge noch keine Suspendierung vor. Die IBSF hatte den Dopingtest durch die Internationale Test Agentur (ITA) in Auftrag gegeben.

Anschieber von Olympiasieger Friedrich positiv getestet

Der 2,06-Meter-Mann Wulff gehört seit Saisonbeginn zum Friedrich-Lager und visiert mit diesem Olympia-Gold in Cortina d’Ampezzo 2026 an. Vorher war Wulff 100-Meter-Läufer - und überraschte im Sommer kurz nach Olympia in Paris noch mit einem Leistungssprung auf 10,06 Sekunden, die viertschnellste Zeit, die je ein Deutscher gelaufen war.