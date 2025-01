Bob-Athletin offenbart: "Mir geht es wirklich schlecht"

Bob: Das hat Nolte gefehlt

Am Samstag (ab 9.00 Uhr) könnte Nolte im zweiten Mono-Rennen zurückschlagen, zum Abschluss steht am Sonntag (ab 9.00 Uhr) noch der Zweier auf dem Programm. Die Männer um Rekordweltmeister Francesco Friedrich steigen an diesem Wochenende dagegen zweimal in den größten Schlitten. Am Samstag (ab 12.00 Uhr) steht das erste Vierer-Rennen an, am Sonntag (ab 12.00 Uhr) das zweite.