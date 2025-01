Wintersport: Bob-Rennen überraschend abgesagt!

Es ist zu warm in St. Moritz: Die Natureisbahn konnte über Nacht nicht gefrieren, sodass an Bob-Rennen nicht zu denken ist.

Es ist zu warm in St. Moritz: Die Natureisbahn konnte über Nacht nicht gefrieren, sodass an Bob-Rennen nicht zu denken ist.

Das erste Weltcupwochenende der Bob-Saison ohne deutschen Sieg ist besiegelt: Wegen zu warmer Wetterbedingungen sind die für den Sonntag geplanten Rennen im Zweier der Frauen und im Vierer der Männer abgesagt worden. Die Temperaturen erreichten „nicht die notwendigen Minusgrade, um die Natureisbahn über Nacht gefrieren zu lassen“, teilte der Weltverband IBSF am frühen Sonntagmorgen mit.

Ob die beiden Rennen an einem anderen Ort nachgeholt werden, werde noch bekannt gegeben. Der zweite Weltcup-Halt in St. Moritz bleibt damit überraschend ohne deutschen Sieger, nachdem die Athletinnen und Athleten des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) bis zur Reise in die Schweiz nur einen der insgesamt 19 Wettkämpfe nicht gewonnen hatten.