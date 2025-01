Innsbruck-Igls: Deutsche Bob-Piloten dominieren im Zweier

Johannes Lochner siegt vor Francesco Friedrich. Zum dritten Mal in Serie stehen nur BSD-Athleten auf dem Podium.

Die deutschen Bob-Piloten haben im Zweier auch den Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls dominiert. Beim dritten deutschen Dreifacherfolg in Serie gewann im Olympia-Eiskanal erneut Vorjahressieger Johannes Lochner (Stuttgart) und stellte dabei in beiden Läufen jeweils einen Streckenrekord auf. Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenbrug) belegte Platz zwei mit 16 Hundertsteln Rückstand.