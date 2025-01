Polarisierende Bob-Ikone: Sandra Kiriasis feiert 50. Geburtstag

An ihre Erfolge im Eiskanal kommt noch immer keine heran: Herausragende neunmal in Folge gewann Sandra Kiriasis zwischen 2003 und 2011 den Gesamtweltcup, mit dem Olympiasieg in Turin krönte die gebürtige Dresdnerin 2006 ihre goldglänzende Bob-Karriere, nach deren Ende aber auch Negativschlagzeilen folgten. Am Samstag wird die mit insgesamt sieben Titeln noch immer erfolgreichste Pilotin bei Weltmeisterschaften 50 Jahre alt.