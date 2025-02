Bob-EM: Nach Krankheitsproblemen wieder "alle fit" am Start

SID 06.02.2025 • 10:38 Uhr Die Weltcup-Rennen in Lillehammer am Wochenende zählen im sogenannten Race-In-Race-Modus auch als Europameisterschaften.

Die langwierigen Krankheitsprobleme im deutschen Bob-Team haben sich pünktlich vor der EM und dem Weltcup-Finale wieder gelegt. "Es sind alle fit und können gesund an den Start gehen", sagte Bundestrainer René Spies vor dem ersten von zwei aufeinanderfolgenden Weltcups zum Saisonabschluss im norwegischen Lillehammer. "Der ein oder andere" merke es "noch ganz leicht", es sei aber "kein Vergleich mehr zur Weltcup-Woche in St. Moritz".

In der Schweiz waren Spies' Schützlinge in den beiden Mono-Rennen der Frauen und dem Vierer-Rennen der Männer erstmals seit fast fünf Jahren an einem Weltcupwochenende ohne Sieg geblieben. Gerade Laura Nolte und Kim Kalicki hatten dabei extrem mit grippalen Infekten zu kämpfen, und auch Lisa Buckwitz war nach überstandener Krankheit noch nicht bei 100 Prozent.

Zur Genesung hat nicht zuletzt die Weltcuppause am vergangenen Wochenende beigetragen, wie Nolte berichtete. "Insgesamt zehn Tage" sei sie krank gewesen, sagte die 26-Jährige. Es habe sich "auch so gezogen, weil die Renntage dazwischen lagen". Viel Schlaf sowie "Grapefruits, Tee und Hustenbonbons" von der Mama hätten nun aber "zusammen gut geholfen".

Beim ersten der beiden abschließenden Weltcups in Lillehammer am Samstag un Sonntag stehen für die Frauen ein Mono- und ein Zweier-Rennen und für die Männer ein Zweier- und ein Vierer-Rennen auf dem Programm. Die Wettkämpfe im Olympiaparken in Hunderfossen zählen im sogenannten Race-In-Race-Modus auch als Europameisterschaften.

Im Kampf um die Weltcuptitel liegen vor den beiden abschließenden Wochenenden trotz der Schwierigkeiten in St. Moritz zuletzt in allen Gesamtwertungen Athletinnen und Athleten des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) in Führung.