Bob: Friedrich gewinnt vor Lochner und ist Europameister

Mit dem Sieg Friedrichs endete auch die Minikrise des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), der zuletzt in St. Moritz erstmals seit Februar 2020 an einem Wochenende ohne Sieg geblieben war.

Am Sonntag steht noch die EM-Entscheidung im großen Schlitten an, der Startschuss für den ersten Lauf fällt um 13.00 Uhr. Das letzte Weltcupwochenende findet am 15. und 16. Februar ebenfalls in Lillehammer statt. Die Rennen sind gleichzeitig die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA vom 8. bis 16. März.