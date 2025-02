Bob: Lochner holt im Vierer EM-Gold vor Friedrich

Johannes Lochner hat im norwegischen Lillehammer seinen ersten Saisonsieg im Vierer-Bob und den EM-Titel geholt. Der 34-Jährige gewann vor Rivale Francesco Friedrich (Oberbärenburg/+0,05 Sekunden), der nach dem ersten Lauf in Führung gelegen hatte. Noch am Samstag war Dominator Friedrich im Zweier knapp vor Lochner ins Ziel gekommen.

Die EM-Bronzemedaillen beim Weltcuprennen, das im sogenannten Race-in-Race-Modus auch als Europameisterschaft gewertet wurde, gingen an Brad Hall (Großbritannien) und Simon Vogt (Schweiz), die zeitgleich mit 0,20 Sekunden Rückstand ins Ziel kamen. Adam Ammour (Oberhof) wurde Fünfter, verpasste das Podest um 0,38 Sekunden und schrammte wie am Vortag knapp an einer EM-Medaille vorbei.

Zuvor hatte bereits Olympiasiegerin Laura Nolte im Zweier triumphiert. Am Samstag hatte sie sich zudem im Monobob zur Europameisterin gekrönt. Damit gingen alle vier zu vergebenen EM-Goldmedaillen an den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD).

Friedrich führt den Gesamtweltcup weiter vor Lochner an, Ammour ist Vierter. Das letzte Weltcupwochenende findet am 15. und 16. Februar ebenfalls in Lillehammer statt. Die Rennen sind gleichzeitig die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA vom 8. bis 16. März.