Bob: Nolte auch Europameisterin im Zweier

Laura Nolte setzt sich bei einem deutschen Dreifachsieg knapp durch - und feiert ihren zweiten EM-Titel in Lillehammer.

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat ein herausragendes Wochenende in Lillehammer mit ihrem zweiten EM-Titel gekrönt. Die 26-Jährige setzte sich am Sonntag im Zweierbob bei einem deutschen Dreifachsieg hauchdünn mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor der früheren Weltmeisterin Kim Kalicki und Lisa Buckwitz (+0,30) durch und verteidigte ihren Titel erfolgreich.

Am Samstag hatte sich Nolte bereits im Monobob zur Europameisterin gekürt, dafür reichte ein dritter Platz hinter der Australierin Breeana Walker und Kaysha Love (USA). Mit Anschieberin Leonie Kluwig landete sie am Sonntag dagegen ganz oben auf dem Podest, es war im großen Schlitten ihr dritter EM-Titel insgesamt und ihr vierter Sieg im sechsten Weltcup-Rennen der Saison. Nolte baute ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.