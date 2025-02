Bob: Nolte erneut Gesamtweltcupsiegerin

Sowohl im Zweier-Gesamtweltcup als auch im kombinierten Gesamtweltcup sorgten die BSD-Pilotinnen im vorolympischen Winter für einen deutschen Dreifacherfolg. Nolte hatte in der vergangenen Saison erstmals die kombinierte Gesamtwertung gewonnen, den Gesamtweltcup im Zweier sicherte sich die Sportsoldatin nun bereits zum dritten Mal nacheinander. Den Mono-Gesamtweltcup hatte Buckwitz am Samstag für sich entschieden.

Das Rennwochenende im Olympiaparken am Hunderfossen war der Abschluss der Weltcup-Saison. Das Highlight des Jahres steht aber noch bevor: Vom 8. bis 16. März finden in Lake Placid im US-Bundesstaat New York die Weltmeisterschaften statt. Dort geht Nolte im Mono als Titelverteidigerin an den Start, Buckwitz hatte 2024 mit Anschieberin Vanessa Mark im großen Schlitten triumphiert.