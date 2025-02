Nolte kürt sich in Lillehammer zu Europameisterin

Die Führung im Gesamtweltcup musste Buckwitz vorerst abgeben, Nolte liegt vier Rennen vor Saisonende zwei Punkte vor ihrer Teamkollegin. Die kleine Durststrecke des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) geht derweil weiter. Am vorherigen Weltcup-Wochenende in St. Moritz vor zwei Wochen war das deutsche Bob-Team erstmals seit Februar 2020 ohne Sieg geblieben.

Auch Kim Kalicki (Wiesbaden) sucht weiter nach ihrer Form, sie fuhr in Norwegen auf Rang zehn, hat ihre Stärken aber eher im Zweierbob. Im großen Schlitten werden am Sonntag ab 9.00 Uhr die Europameisterinnen gekürt. Das letzte Weltcupwochenende findet am 15. und 16. Februar ebenfalls in Lillehammer statt. Die Rennen sind gleichzeitig die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA vom 8. bis 16. März.