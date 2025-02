Unruhe bei deutschen Bob-Frauen: "Jeder kämpft für sich allein"

Trotz einer herausragenden Saisonbilanz bröckelt ein Jahr vor den Olympischen Spielen der Zusammenhalt zwischen den deutschen Bob-Pilotinnen. "Ich sag mal so, normalerweise heißt es Team Deutschland, aber das war diese Woche gar nicht so", sagte Kim Kalicki nach dem Weltcup-Abschluss in Lillehammer aufgebracht im ZDF: "Jeder kämpft für sich allein."