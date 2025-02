Viererbob: Lochner gewinnt, Friedrich Gesamtweltcupsieger

Rund drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März), präsentierten sich die beiden besten deutschen Fahrer in starker Form. Lochner geht mit dem guten Gefühl des Sieges in die Titelkämpfe, Friedrich mit dem Wissen, auch im siebten Jahr nacheinander jeweils den Gesamtweltcup im Vierer und der Kombination gewonnen zu haben. Am Samstag hatte sich der 34-Jährige bereits den Titel im Zweier-Gesamtweltcup gesichert.