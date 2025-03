Bob-Ikone Kiriasis: "Wollen als Sportart erhalten bleiben"

Wenn in Lake Placid im Eiskanal von 1932 und 1980 im US-Bundesstaat New York vom 6. bis 16. März die WM-Medaillen vergeben werden, ist der Favoritenkreis bis auf wenige Ausnahmen überschaubar. Die deutschen Pilotinnen und Piloten dominierten die Weltcup-Saison einmal mehr nach Belieben. Der Monobob bietet da eine große Ausnahme, was in erster Linie an dem einheitlichen Material liegt.