Bob-WM: Nolte führt deutsches Trio zur Halbzeit an

Angeführt von Olympiasiegerin Laura Nolte steuern die deutschen Bob-Frauen bei der WM in Lake Placid auf einen Dreifachsieg im Zweier zu. Nach zwei von vier Läufen auf der anspruchsvollen Bahn im US-Bundesstaat New York liegt Gesamtweltcupsiegerin Nolte souverän vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki (+0,23 Sekunden) und Titelverteidigerin Lisa Buckwitz (+0,43). Die Entscheidung am Mount Van Hoevenberg fällt am Samstag.