Bob-WM: Nolte im Mono zur Halbzeit in Lauerstellung

Die Amerikanerinnen nutzen wie erwartet ihren Heimvorteil in Lake Placid.

Die Amerikanerinnen nutzen wie erwartet ihren Heimvorteil in Lake Placid.

Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte hat bei der WM in Lake Placid nach zwei von vier Läufen eine gute Ausgangslage für eine Medaille erkämpft. Die 26-Jährige liegt als beste Deutsche auf Rang drei, 0,25 Sekunden hinter der Führenden Kaysha Love aus den USA. Gesamtweltcup-Siegerin Lisa Buckwitz (Oberhof) hatte im anspruchsvollen Olympia-Eiskanal von 1932 und 1980 deutlich größere Probleme und liegt zur Halbzeit auf Rang sieben (+0,50).

"Ich bin sehr zufrieden. Aber ich ärgere mich, dass ich im ersten Lauf zu kurz gelaufen bin, da habe ich bei der Startzeit was liegengelassen", sagte Nolte und freute sich über besondere Unterstützung: "Meine Eltern sind rüber geflogen, das ist richtig verrückt und so cool. Es ist sehr schön, dass sie da sind."

Die dritte Starterin des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,12), belegt nach dem ersten Wettkampftag nur den 13. Platz. "Das war leider sehr enttäuschend und nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte Kalicki: "Der Start war okay, die Fahrt gut, wir wissen nicht ganz genau, woran es liegt. Morgen noch einmal Vollgas, und vielleicht geht es dann noch ein paar Plätze nach vorne."

Am Mount Van Hoevenberg nutzten die Nordamerikanerinnen den Trainingsvorteil auf ihrer Heimbahn und sorgten für ein starkes Zwischenergebnis. Neben der in Führung liegenden Love haben auch Elana Meyers Taylor (USA/4.), Cynthia Appiah (5.) und Kristen Bujnowski (beide Kanada/6.) gute Chancen auf Edelmetall. Zweite ist etwas überraschend die Österreicherin Katrin Beierl (+0,02).

Am Sonntag werden ab 15.30 Uhr (MEZ) die ersten Medaillen im Bob vergeben, dann stehen die finalen Läufe im Zweier der Männer an. Ab 20.30 Uhr fällt die Entscheidung im Monobob. Am kommenden Wochenende finden die Wettkämpfe im Zweier der Frauen und im Vierer der Männer statt.