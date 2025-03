Zu warm! Bob-Wettkämpfe verlegt

Aufgrund prognostizierter höherer Temperaturen sind die beiden abschließenden Wettkämpfe der Bob -Weltmeisterschaft in Lake Placid im US-Bundesstaat New York um jeweils einen Tag auf Freitag und Samstag vorverlegt worden. Das teilte der Internationale Bob- und Schlittenverband (IBSF) mit.

Für Sonntag, wo ursprünglich die Entscheidungen im Zweier der Frauen und im Vierer der Männer hätten fallen sollen, sind am Mount Van Hoevenberg zweistellige Temperaturen angekündigt. Um „bestmögliche Bahnbedingungen zu gewährleisten“, steigen die Läufe eins und zwei jeweils schon am Freitag statt am Samstag, die Medaillen werden nach den Läufen drei und vier am Samstag vergeben.