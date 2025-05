Härtetest für Olympia: Bob-Saison startet in Cortina

Der Weltcup dient als Härtetest für den umstrittenen Eiskanal in Italien. Den Bauauftrag hatte es erst 2024 nach einigem Hin und Her gegeben.

Die Bob-Pilotinnen und -Piloten starten ihre Weltcup-Saison auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo. Das geht aus dem Terminkalender hervor, den der Weltverband IBSF am Freitag veröffentlichte. Demnach steigen Rekordweltmeister Francesco Friedrich und Co. ebenso wie die Skeletonis vom 17. bis 23. November auf der derzeit noch im Bau befindlichen Kunsteisbahn am Fuße der Dolomiten in die olympische Saison ein, im Februar 2026 finden an selber Stelle die Schlitten-Wettkämpfe der Winterspiele statt.