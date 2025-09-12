Deutscher Wintersport-Star kündigt Karriereende an

SID 12.09.2025 • 11:15 Uhr Für den Dauerrivalen von Rekordweltmeister Francesco Friedrich sollen die Olympischen Rennen in Cortina der krönenden Abschluss werden.

Der fünfmalige Bob-Weltmeister Johannes Lochner will seine Karriere nach den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) beenden. „Diese Saison wird meine letzte sein“, kündigte der 34-Jährige im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Samstagsausgabe) an: „Ich freue mich darauf – und auf die Zeit danach mit unserem Kind.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der gebürtige Berchtesgadener Lochner, der für Stuttgart Solitude fährt, gewann dreimal den kombinierten Gesamtweltcup aus Zweier und Vierer sowie im kleinen und im großen Schlitten je einmal die Weltcupwertung. Bei der Weltmeisterschaft auf seiner Heim-Bahn am Königssee 2017 holte Lochner die Goldmedaille im Vierer und bei der WM in St. Moritz 2023 Gold im Zweier. Hinzu kommen drei WM-Goldmedaillen im Team (2016, 2017, 2019).

Zwei olympische Silbermedaillen für Lochner

Zudem sicherte sich Lochner in Peking 2022 zwei olympische Silbermedaillen. Die Wettkämpfe in Cortina sollen mit einer Olympia-Goldmedaille der krönende Abschluss werden. Das wäre „der Wahnsinn“, sagte Lochner. Seine letzte Weltcup-Saison beginnt Ende November auf der Olympia-Bahn in Cortina (22. bis 23. November).