Dritter Streich: Lochner auch in Innsbruck vor Friedrich

SID 29.11.2025 • 11:49 Uhr In den ersten Wochen der olympischen Saison hat der Bayer im Dauerduell bisher die Nase vorn.

Johannes Lochner hat Rekordweltmeister Francesco Friedrich ein weiteres Mal ausgestochen und auch das dritte Weltcup-Rennen der olympischen Bob-Saison gewonnen.

Zum Auftakt des Rennwochenendes in Innsbruck-Igls gewann der 35 Jahre alte Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison im Zweier mit Anschieber Georg Fleischhauer mit hauchdünnem Vorsprung vor Friedrich und Alexander Schaller.

Wie schon beim Weltcup-Auftakt im Zweier auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo vergangene Woche sorgte Adam Ammour (Oberhof), diesmal mit Tim Becker im Schlitten, hinter den beiden Altmeistern für einen deutschen Dreifacherfolg.

Lochner (Stuttgart), der sein angekündigtes Karriereende bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo im Februar mit seinem ersten olympischen Gold krönen will, hatte den viermaligen Olympiasieger Friedrich (Oberbärenburg) in Italien im kleinen Schlitten überraschend deutlich geschlagen.

Beim ersten Schlagabtausch in Innsbruck trennten die beiden Rivalen am Ende nur fünf Hundertstelsekunden.