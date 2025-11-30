Friedrich holt ersten Saisonsieg vor Lochner

SID 30.11.2025 • 15:32 Uhr Friedrich setzt sich beim Weltcup in Innsbruck-Igls im Viererbob durch. Lochner fährt vom vierten Platz noch auf das Podium vor.

Das Imperium schlägt zurück: Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich hat im Duell mit Johannes Lochner den ersten Sieg des olympischen Winters eingefahren. Der WM-Rekordchampion raste am Sonntag bei der zweiten Weltcup-Station in Innsbruck-Igls im Vierer an die Spitze des Feldes, Vizeweltmeister Lochner (+0,28 Sekunden) musste sich nach zuvor drei Siegen in Folge mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Der dritte deutsche Pilot Adam Ammour (Oberhof/+0,48) rutschte in der Königsdisziplin im zweiten Durchgang noch vom Podest und wurde Vierter. Patrick Baumgartner aus Italien (+0,47) komplettierte das Treppchen.

Er sei dennoch „voll zufrieden“, sagte Lochner, der im zweiten Durchgang mit einem „Vollangriff“ und der besten Laufzeit vom vierten Rang noch vorgefahren war, in der ARD: „Das war Schadensbegrenzung. Das werden wir in Zukunft hoffentlich wieder besser machen.“

Tags zuvor hatte Lochner (Stuttgart) mit seinem Sieg im Zweier den starken Eindruck vom ersten Kräftemessen in der Vorwoche auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo, als er in beiden Schlitten vor Friedrich (Oberbärenburg) triumphierte, noch bestätigt. Diesmal war Friedrich, der vor allem im ersten Lauf eine nahezu perfekte Linie im umgebauten Eiskanal von Igls fand, mit seinen Anschiebern Tim Becker, Alexander Schüller und Felix Straub klar überlegen. Bereits im Zweier-Rennen hatten die beiden Rivalen lediglich fünf Hundertstelsekunden getrennt. „Im ersten Lauf waren wir richtig gut“, sagte Friedrich zufrieden.

Lochner träumt in seiner letzten Saison vom ersten Olympiasieg. Dominator Friedrich peilt bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien dagegen seine olympischen Goldmedaillen fünf und sechs an, mit denen er zum unbestritten erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen würde.