"Überhaupt mal was Goldenes": Friedrich stichelt gegen Lochner

SID 19.11.2025 • 10:08 Uhr Wenige Tage vor dem Start der Olympiasaison hat der Dominator seinem Rivalen eine Trophäe übergeben.

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat den Verlust des Gesamtweltcups an Johannes Lochner zu einer Spitze gegen seinen Dauerrivalen genutzt. Die Kristallkugel war dem Sachsen aufgrund eines Dopingfalls in seinem Team nachträglich aberkannt worden, er habe sie nun im Rahmen des Trainings „in Cortina an der Olympia-Bahn übergeben und Johannes gesagt, dass er so überhaupt mal eine Trophäe oder was Goldenes aus Cortina mitnehmen kann“, sagte Friedrich der Sport Bild.

Auf der neuen Eisbahn in Norditalien beginnt an diesem Wochenende der Bob-Weltcup, im Februar 2026 steigen am selben Ort die Olympia-Rennen. Lochner indes legt auf den nachträglichen Gewinn des Weltcups keinen großen Wert. „Mir war es relativ egal, ob ich die Kugel noch bekomme“, sagte er in dem Doppel-Interview der Sport Bild: „Ich finde solche nachträglichen Siegerehrungen immer relativ affig. Ich mache den Sport für den Moment.“

Grundsätzlich gehen Doppel-Olympiasieger Friedrich und Lochner trotz aller Sticheleien respektvoll miteinander um. „Wir sind beide schon lange genug dabei, um zu wissen, wann wir den Bogen überspannen – und wann nicht“, sagte Friedrich, der sich eine Eigenschaft des Rivalen gerne aneignen würde: „Das naturgegebene Talent von Hansi. Dass ich einfach beim ersten Mal eine Bahn runterfahre, als wäre ich da schon immer gefahren. Ich muss mir das immer härter erarbeiten.“