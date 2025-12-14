Bob: Nolte im Zweier weiter nicht zu schlagen

SID 14.12.2025 • 12:08 Uhr Die Winterbergerin setzt sich bei einem deutschen Dreifachsieg einmal mehr mit einem deutlichen Vorsprung durch.

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bleibt im Zweier weiter das Maß der Dinge. Die Weltmeisterin aus Winterberg triumphierte mit Anschieberin Deborah Levi auch bei der dritten Weltcup-Station des Olympiawinters in Lillehammer mit großem Vorsprung und verwies bei einem deutschen Dreifachsieg die Konkurrenz einmal mehr auf die Plätze.

Nolte, die am Samstag im Monobob auf den dritten Rang gerast war, setzte sich nach zwei Läufen in Norwegen klar vor Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,56 Sekunden) mit Anschieberin Talea Prepens sowie Lisa Buckwitz (+0,62) vom BRC Thüringen mit Neele Schuten durch.

„Wir sind super zufrieden“, sagte Nolte, „Debi hat einen super Job gemacht.“ Levi fügte an: „Von Rennen zu Rennen werden wir noch gelassener. Es macht einfach Spaß.“