Nächster deutscher Dreifachsieg im Bob

SID 20.12.2025 • 15:37 Uhr Die deutschen Bobfahrer sind weiter das Maß aller Dinge. Beim dritten deutschen Dreifachsieg der Saison liegt diesmal der Rekordweltmeister vorne.

Drittes Saisonrennen, dritter deutscher Dreifach-Sieg - doch diesmal mit anderem Ausgang: Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat beim Weltcup im lettischen Sigulda im Zweierbob seinen Dauerrivalen Johannes Lochner bezwungen.

Nach Lochners Siegen in Cortina und Innsbruck setzte sich der 35 Jahre alte Sachse in Lettland mit Anschieber Alexander Schaller vor Lochner mit Thorsten Margis durch.

Nach Bestzeit in beiden Läufen lag Friedrich letztlich 23 Hundertstel vor Lochner. Platz drei ging wie in den ersten beiden Rennen an Adam Ammour (Oberhof/+0,42 Sekunden), diesmal mit Benedikt Hertel im Schlitten.

Bob: Lochner dominierte zuvor komplett

Lochner hatte zuvor fünf von sechs Saisonrennen im Zweier und Vierer vor Friedrich gewonnen, lediglich im Vierer von Innsbruck lag Friedrich vorne.