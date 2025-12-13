Lochner vor Friedrich: Deutsches Dreifachpodium im Viererbob

SID 13.12.2025 • 15:30 Uhr Die Dauerrivalität spitzt sich in der Olympiasaison zu. Im norwegischen Lillehammer hat Lochner die Nase vorn.

Vizeweltmeister Johannes Lochner hat Rekordweltmeister Francesco Friedrich erneut ausgestochen und in der Dauerrivalität das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Bei der dritten Weltcup-Station im norwegischen Lillehammer fuhr Lochner vor dem Doppel-Olympiasieger seinen zweiten Saisonsieg ein und schnappte sich damit auch die alleinige Führung in der Gesamtwertung des Viererbob.

Dominator Friedrich (+0,14), vor dem Wochenende punktgleich mit Lochner musste sich ebenso geschlagen geben wie Adam Ammour (Oberhof/+0,16), der das deutsche Podium komplettierte.

Nach dem Auftaktsieg Lochners auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo hatte Friedrich Ende November in Innsbruck-Igls zurückgeschlagen.

Punktgleich waren die beiden Weltcup-Führenden auf WM-Bahn von 2027 an den Start gegangen. Friedrich lag mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub nach dem ersten Lauf 0,04 Sekunden vorn, doch ging im zweiten Lauf ein wenig zu viel Risiko und fiel hinter Lochner zurück.