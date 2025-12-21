Mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung: Lochner schlägt zurück

SID 21.12.2025 • 15:29 Uhr Damit gehen die beiden Top-Piloten mit jeweils einem Sieg in die Weihnachtspause.

Johannes Lochner hat die schnelle Chance zur Revanche im Zweierbob genutzt und seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich klar bezwungen. Der Vizeweltmeister setzte sich beim Weltcup im lettischen Sigulda einen Tag nach seinem zweiten Platz mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor dem viermaligen Olympiasieger Friedrich durch und feierte seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen.

Im vierten Zweier-Rennen des Olympiawinters gab es dabei den vierten deutschen Dreifacherfolg: Adam Ammour fuhr mit einem starken zweiten Lauf noch von Rang sieben auf Rang drei vor.

Nach Bestzeit in beiden Läufen lag Lochner mit Anschieber Georg Fleischhauer auf der anspruchsvollen Bahn deutliche 0,53 Sekunden vor Friedrich mit Alexander Schüller. Ammours Rückstand betrug 82 Hundertstel. Am Samstag hatte Friedrich noch souverän vor Lochner und Ammour triumphiert - es war erst der zweite Saisonerfolg des langjährigen Dominators aus Pirna.