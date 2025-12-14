Viererbob: Lochner siegt erneut - Friedrich nur Dritter

SID 14.12.2025 • 16:20 Uhr Die langjährige Dominanz von Francesco Friedrich scheint gebrochen.

Johannes Lochner hat ein perfektes Wochenende gekrönt und Rekordweltmeister Francesco Friedrich den nächsten Dämpfer verpasst. Bei der dritten Weltcup-Station der Bob-Piloten im norwegischen Lillehammer setzte sich Lochner im Vierer bei einem deutschen Dreifachsieg wie am Samstag durch - diesmal vor Adam Ammour und seinem Dauerrivalen Friedrich, dessen Anschieber beim Start patzten.

„Der Weg stimmt langsam“, sagte Lochner, der seinen dritten Saisonsieg im großen Schlitten feierte: „Ich glaube, ich kann sehr zufrieden sein. Der langjährige Dominator Friedrich lag 0,28 Sekunden hinter Lochner und zwei Hundertstel hinter Ammour.

Lochner-Triumph bereits am Samstag

Lochner führte das Feld mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Oliver Peschk und Georg Fleischhauer schon nach dem ersten Durchgang mit 0,22 Sekunden vor dem viermaligen Olympiasieger Friedrich und dessen Anschiebern Alexander Schaller, Alexander Schüller und Felix Straub an. Im zweiten Durchgang brachten Lochner und seine Mitstreiter den Sieg kontrolliert ins Ziel, während Schaller beim Einsteigen in den Friedrich-Bob Probleme hatte, was auf Kosten einer guten Zeit ging.

Am Samstag hatte Lochner bei einem weiteren deutschen Dreifachsieg vor Friedrich und Ammour triumphiert. Nach dem Auftaktsieg Lochners auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo hatte Friedrich Ende November in Innsbruck-Igls zurückgeschlagen. Da bei der kommenden Weltcup-Station in Sigulda (Lettland) keine großen Schlitten zugelassen sind und bei den Männern daher zwei Zweier-Rennen gefahren werden, wurden in Lillehammer zwei Rennen in der „Königsdisziplin“ ausgerichtet. Bei den Frauen siegte am Sonntag Laura Nolte im Zweier vor Kim Kalicki und Lisa Buckwitz.