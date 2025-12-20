Zweite in Sigulda: Nolte bleibt im Weltcup vorne

SID 20.12.2025 • 11:45 Uhr In Lettland fährt die Winterbergerin im Monobob noch von Platz fünf auf zwei nach vorne.

Laura Nolte ist in Sigulda erneut auf das Monobob-Podium gerast und hat damit die Führung im Weltcup knapp verteidigt. Die Winterbergerin fuhr in Lettland im zweiten Lauf noch von Platz fünf auf zwei nach vorne und musste sich nur der Australierin Bree Walker geschlagen geben, die vom vierten Rang aus noch triumphierte. Walker verkürzte damit den Abstand in der Gesamtwertung von 18 auf nur noch drei Punkte.

Ihren ersten Saisonsieg verpasste Lisa Buckwitz. Die Oberstdorferin, in den vergangenen beiden Wintern Gewinnerin des Mono-Gesamtweltcups, hatte zur Halbzeit noch geführt. Nach einem schwächeren zweiten Lauf, in dem sie nur die zehntbeste Zeit fuhr, fiel Buckwitz aber noch zurück und rutschte als Vierte sogar noch vom Podest. Kim Kalicki (Wiesbaden) beendete das Rennen auf Rang 13.