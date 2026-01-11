Bob: "Chaotische Szenen" um US-Team

Daniel Höhn 11.01.2026 • 15:52 Uhr Beim Bob-Weltcup in St. Moritz kommt es zu einem verrückten Crash. Die Szene zieht eine Disqualifikation nach sich.

Das US-Team ist beim Bob-Weltcup in St. Moritz (Schweiz) disqualifiziert worden. Vorausgegangen war ein Sturz des Viererbobs in der ersten Kurve.

Dort war Anschieber Carsten Vissering ausgerutscht und der Bob bereits ins Wanken geraten. Der zweite Anschieber Hunter Powell war sogar über die Bande der Bahn gerutscht. Anschließend flog auch noch Bremser Caleb Furnell aus dem Schlitten.

Horn fuhr allein ins Ziel

Daraufhin schaute sich Pilot Kristopher Horn ganz verwundert um und fuhr allein ins Ziel. „Der erste Lauf war richtig chaotisch. Gleich drei aus dem Team des US-Amerikaners Horn haben es nicht in den Bob geschafft. Beim Einsteigen rutschte einer der Anschieber ab, fiel erst nach vorne und dann auf der anderen Seite des Schlittens wieder runter“, berichtete ARD-Moderatorin Mariama Jamanka: „Chaotische Szenen.“

Eine riskante Situation, da Horn an vorderster Position sitzend nicht bremsen kann. Doch er reagiert clever und rutschte nach der Zieleinfahrt im Bob nach hinten und bremste das Gefährt ab.

Auch wenn Horn dafür Applaus vom Publikum bekam, wurde das US-Team disqualifiziert. In den Regeln heißt es, dass bei der Zieldurchfahrt alle vier Insassen im Bob sitzen müssen.