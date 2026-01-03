Bob: Lochner dominiert bei deutschem Dreifachsieg

SID 03.01.2026 • 18:03 Uhr Auf dem Weg zum ersehnten Olympiasieg bleibt Lochner in der laufenden Saison weiter das Maß aller Dinge.

Johannes Lochner bleibt auch im neuen Jahr der dominierende Bob-Pilot des Olympiawinters. Der 32-Jährige setzte sich beim deutschen Dreifacherfolg in Winterberg im Zweier einmal mehr gegen seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich durch und feierte im kleinen Schlitten seinen vierten Sieg im fünften Weltcup-Rennen. Hinzu kommen bisher drei Erfolge in vier Vierer-Rennen, am Sonntag (15.00 Uhr) will er diese Bilanz im Hochsauerland weiter ausbauen.

Der Bayer Lochner lag mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer am Samstag nach zwei Läufen 0,30 Sekunden vor Adam Ammour (Oberhof) und Alexander Schaller.

Der langjährige Dominator Friedrich, der Lochner in diesem Winter erst zweimal schlagen konnte, fiel noch auf den dritten Rang zurück (+0,51). Bereits nach dem ersten Lauf hatte der Sachse mit Anschieber Alexander Schüller 0,20 Sekunden Rückstand auf den großen Konkurrenten.