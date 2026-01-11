Wieder EM-Drama um Buckwitz

SID 11.01.2026 • 12:03 Uhr Lisa Buckwitz rutscht erneut im zweiten Lauf ab. Nach drei EM-Titeln in Folge endet in St. Moritz zudem die Erfolgsserie von Laura Nolte.

Olympiasiegerin Laura Nolte hat einen Tag nach dem Gewinn von EM-Bronze im Monobob die Silbermedaille im Zweier gewonnen - aber damit zum zweiten Mal in der laufenden Weltcup-Saison im größeren Schlitten den Sieg verpasst. Die Pilotin vom BSC Winterberg landete bei dem im Race-in-Race-Modus ausgetragenen Weltcuprennen in St. Moritz nur zwei Hundertstelsekunden hinter der neuen Doppel-Europameisterin Melanie Hasler aus der Schweiz auf Rang drei.

Nur drei Hundertstelsekunden fehlten der bei den vergangenen drei Europameisterschaften siegreichen Nolte zudem auf Tagessiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Da Humphries aus der EM-Wertung fällt, schaffte auch Kim Kalicki (+0,23 Sekunden auf Humphries) mit Anschieberin Talea Prepens als Vierte den Sprung auf das EM-Podest und gewann Bronze.

Lisa Buckwitz (+0,44) ging dagegen wie schon am Vortag auf dramatische Weise leer aus. Wie im Mono lag sie nach dem ersten Durchgang auf Goldkurs, doch Fehler im zweiten Lauf verhinderten ihren ersten EM-Titel im Zweier als Pilotin. Die 31-Jährige, die 2022 als Anschieberin von Kalicki Europameisterin geworden war, rutschte mit Anschieberin Kira Lipperheide noch hinter Kalicki und Prepens auf Platz fünf ab.