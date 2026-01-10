Friedrich abgelöst: Lochner wieder Europameister im Zweierbob

SID 10.01.2026 • 15:31 Uhr Auch für Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist Johannes Lochner einmal mehr nicht zu schlagen.

Johannes Lochner hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Europameistertitel im Zweierbob gewonnen - und seine Dominanz im Olympia-Winter mit dem nächsten Statement-Sieg unterstrichen. Der 35-Jährige verwies Dauerrivale und Titelverteidiger Francesco Friedrich etwas mehr als einen Monat vor den Olympischen Rennen in Cortina d’Ampezzo auch in dem im Race-In-Race-Modus ausgetragenen Weltcuprennen in St. Moritz auf Rang zwei.

Lochner triumphierte im insgesamt elften Saisonrennen (Zweier und Vierer) bereits zum achten Mal, die übrigen drei gewann Friedrich. Auf der einzigen Natureisbahn der Welt im Schweizer Engadin brachten Lochner und Anschieber Georg Fleischhauer fast acht Zehntel (0,78 Sekunden) zwischen sich und Rekordweltmeister Friedrich, der mit Alexander Schüller fuhr. Seinen ersten EM-Titel hatte Lochner 2023 gefeiert.

Platz drei und damit EM-Bronze ging in St. Moritz an den Briten Brad Hall (+1,19 Sekunden), der damit erstmals in der laufenden Saison im Zweier einen deutschen Dreifachsieg verhinderte. Adam Ammour (Frankfurt/+1,43) landete mit Anschieber Benedikt Hertel im Schlitten auf dem sechsten Rang, der aufgrund der vor ihnen platzierten Südkoreaner zu EM-Platz fünf reichte.