Nolte gewinnt EM-Bronze im Monobob

SID 10.01.2026 • 11:45 Uhr In St. Moritz liegt Lisa Buckwitz zunächst auf Goldkurs, doch statt ihren zweiten EM-Titel zu gewinnen, geht sie anders als Laura Nolte leer aus.

Titelverteidigerin Laura Nolte hat bei der Europameisterschaft im Monobob Bronze gewonnen.

Die Gesamtweltcupführende im kleinen Schlitten landete in dem im sogenannten Race-In-Race-Modus ausgetragenen Rennen am vorletzten Weltcupwochenende der Saison in St. Moritz als drittbeste Europäerin auf Rang sechs. Ihren dritten Saisonsieg im Mono sicherte sich die Australierin Bree Walker, der EM-Titel ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler.

Nolte profitiert von Buckwitz-Fehler

Nolte, die am Ende 0,85 Sekunden hinter Siegerin Walker lag, profitierte nach einem schwachen ersten Lauf von einem Fehler ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz, die zunächst auf EM-Goldkurs liegend im zweiten Durchgang noch auf Platz sieben abrutschte. Nolte arbeitete sich dagegen fünf Plätze vor und behält damit auch ihre Führung in der Mono-Gesamtwertung vor Walker.

Platz drei und EM-Silber ging im Schweizer Engadin an die Österreicherin Katrin Beierl, Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,29) landete auf Platz zwölf.