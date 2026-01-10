Titelverteidigerin Laura Nolte hat bei der Europameisterschaft im Monobob Bronze gewonnen.
Nolte gewinnt EM-Bronze im Monobob
Die Gesamtweltcupführende im kleinen Schlitten landete in dem im sogenannten Race-In-Race-Modus ausgetragenen Rennen am vorletzten Weltcupwochenende der Saison in St. Moritz als drittbeste Europäerin auf Rang sechs. Ihren dritten Saisonsieg im Mono sicherte sich die Australierin Bree Walker, der EM-Titel ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler.
Nolte profitiert von Buckwitz-Fehler
Nolte, die am Ende 0,85 Sekunden hinter Siegerin Walker lag, profitierte nach einem schwachen ersten Lauf von einem Fehler ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz, die zunächst auf EM-Goldkurs liegend im zweiten Durchgang noch auf Platz sieben abrutschte. Nolte arbeitete sich dagegen fünf Plätze vor und behält damit auch ihre Führung in der Mono-Gesamtwertung vor Walker.
Platz drei und EM-Silber ging im Schweizer Engadin an die Österreicherin Katrin Beierl, Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,29) landete auf Platz zwölf.
Am Sonntag (ab 9.00 Uhr) geht es für Nolte, Buckwitz und Co. im Zweier um den EM-Titel und Weltcuppunkte. In der laufenden Saison entschied Olympiasiegerin Nolte bisher jedes Zweier-Rennen für sich. In St. Moritz wird sie allerdings ausnahmsweise nicht wie gewohnt von Deborah Levi, sondern von Leonie Kluwig angeschoben. „Sie hat sich das verdient“, sagte Nolte: „Sie ist dieses Jahr super drauf, eine super Ergänzung für unser Team.“