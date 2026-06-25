Der viermalige Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich setzt seine Karriere bis zu den Winterspielen 2030 fort. Dies gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstag bekannt. Nach dem Rücktritt seines langjährigen Rivalen Johannes Lochner führt der 36 Jahre alte Rekordweltmeister aus Pirna das deutsche Team damit in den kommenden vier Saisons an.
Bob-Ass trifft Zukunftsentscheidung
„Hansi ist nun weg, und das ist sehr schade – es war eine lange, schöne, aber auch harte Zeit. Er hat uns immer ganz schön auf die Probe gestellt und an den Nervenenden gezogen. Und jetzt schauen wir mal, wer die nächsten Konkurrenten sein werden, aber darüber mache ich mir keine Sorgen“, sagte Friedrich: „Wir müssen in Top-Form sein und die Leistung bringen, die wir uns vorstellen, dabei machen wir auch keine Abstriche. Es wird wieder ein dichtes und gutes Feld geben, da bin ich mir sicher.“
Neu in Friedrichs Team werden Georg Fleischhauer und Rupert Schenk sein. Der frühere Hürdenläufer Fleischhauer wurde zuletzt mit Lochner zweimal Olympiasieger in Cortina. Schenk kommt aus dem Bob von Aufsteiger Adam Ammour. Friedrichs langjährige Anschieber Matthias Sommer und Felix Straub bleiben im Team, Alexander Schüller wechselt hingegen in den Bob von Hans-Peter Hannighofer.