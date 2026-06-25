Bob-Ass trifft Zukunftsentscheidung

Der viermalige Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich setzt seine Karriere bis zu den Winterspielen 2030 fort. Dies gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstag bekannt. Nach dem Rücktritt seines langjährigen Rivalen Johannes Lochner führt der 36 Jahre alte Rekordweltmeister aus Pirna das deutsche Team damit in den kommenden vier Saisons an.

„Hansi ist nun weg, und das ist sehr schade – es war eine lange, schöne, aber auch harte Zeit. Er hat uns immer ganz schön auf die Probe gestellt und an den Nervenenden gezogen. Und jetzt schauen wir mal, wer die nächsten Konkurrenten sein werden, aber darüber mache ich mir keine Sorgen“, sagte Friedrich: „Wir müssen in Top-Form sein und die Leistung bringen, die wir uns vorstellen, dabei machen wir auch keine Abstriche. Es wird wieder ein dichtes und gutes Feld geben, da bin ich mir sicher.“