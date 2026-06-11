Bob: Größwang wird erste IBSF-Präsidentin

SID 11.06.2026 • 15:39 Uhr Die Deutsche ist die erste Frau an der Spitze des Verbandes, der seit 1923 besteht. Sie hatte lediglich fünf Amtsvorgänger.

Der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF) wird künftig erstmals von einer Frau geführt. Die Deutsche Heike Größwang wurde am Donnerstag im Rahmen des Kongresses in Salzburg zur Präsidentin gewählt, das teilte der Verband mit. Die 56-Jährige war bereits seit 2012 Generalsekretärin der IBSF, sie folgt auf den langjährigen Präsidenten Ivo Feriani aus Italien.

Größwang ist erst die sechste Person an der Spitze des Verbandes, der seit 1923 besteht. Ihre Amtszeit beträgt vorerst vier Jahre. Die studierte Betriebswirtin hatte seit den 1990er-Jahren im Sportmarketing-Bereich gearbeitet, 2010 wechselte sie zur IBSF, damals begann auch Ferianis Präsidentschaft.