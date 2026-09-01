Spion, Sponsor, Provokateur: Bob-Legende wird 80

SPORT1 01.09.2026 • 18:52 Uhr Erich Schärer wird 80: Die Schweizer-Bob-Legende blickt wie wenig andere Sportler auf ein Leben voller Aufreger und Anekdoten zurück.

Die Schweizer Bob-Legende Erich Schärer wird 80 Jahre alt, denkt aber noch lange nicht ans Aufhören. „Und dann ist dieser 80. durch und ich blicke Richtung 90. Geburtstag“, sagte der Zürcher in einem aktualisierten Interview, das ursprünglich 2020 erschienen war. Gesundheitlich gehe es ihm „eigentlich gut“. Nach einer Operation am rechten Knie müsse er inzwischen „nicht mehr mit Stöcken rumlaufen“.

Schärer gehört zu den größten Persönlichkeiten der Bob-Geschichte. Der Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister prägte seinen Sport über viele Jahre hinweg und engagiert sich heute als Botschafter von Swiss Sliding. Seinen runden Geburtstag feiert er im kleinen Familienkreis. „Zusammen mit meiner Frau, meinen beiden Söhnen und meinem Enkel“, wie er erzählt.

Immer wieder Wirbel bei Olympia

Seine Ehefrau Francesca lernte er nach einem Trainingssturz in St. Moritz kennen. „Dort arbeitete Francesca als Praxisassistentin. Ihr Job war es, mich zu pflegen“, erinnert sich Schärer. Aus dem Patienten wurde schließlich der Ehemann. „Jetzt sind wir schon gegen 40 Jahre glücklich verheiratet.“

Bei weitem nicht die einzige kuriose Anekdote des einst schillernden Stars. Bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo provozierte sein Team mit einem „I like Brundage“-Sticker. Ein Zeichen des Protests gegen IOC-Präsident Avery Brundage.

Vier Jahre später traf er kurz vor dem Vierer-Wettbewerb in Innsbruck eine folgenschwere Entscheidung und entschied sich gegen seinen Bruder Peter als Anschieber. Rückblickend sagt er: „Wenn du gewinnen willst, musst du auch schwierige Entscheidungen fällen können.“ Ohne Peter holte er zwei Medaillen.

Auch 1980 sorgte er bei Olympia für ein Kuriosum. Bewusst sammelte er im Vorfeld Niederlagen, um die Spannung für den Saisonhöhepunkt hochzuhalten. „Deshalb wollte ich vor Olympia kein Rennen gewinnen, damit wir dann in Lake Placid so richtig heiß sind.“ Kurz vor dem Wettkampf verhinderte er zudem möglicherweise einen folgenschweren Defekt, als er entdeckte, dass „die Längsachse in der Mitte gebrochen war“.

Umstrittene Werbung und ein Spion

Als Teamchef galt Schärer als kompromissloser Perfektionist. Von seinen Teamkollegen verlangte er höchste Disziplin, sowohl beim Material als auch in der mentalen Vorbereitung. Rivalen und Mitstreiter sollen ihn häufig als unbequem wahrgenommen haben. Schärer selbst sieht das gelassen: „Ich fasse das als Kompliment auf. Ich war immer der unbequeme Ehrgeizige.“

Diese Unbequemheit bekamen auch die Offiziellen des Öfteren zu spüren. So sorgten einst drei Streifen auf seinem Bob für Diskussionen, weil Funktionäre darin verbotene Werbung vermuteten. Schärer konterte trocken, die Streifen stünden für seine drei Weltmeistertitel in Serie. Zwar wurde er mit einer Geldstrafe von 6000 Franken belegt, doch wenige Tage später fand er nach eigenen Angaben einen Umschlag mit genau diesem Betrag in seinem Briefkasten.

Für noch größeres Aufsehen sorgte ein Vorfall am bayerischen Königssee, als Schärer und sein Bruder sich nachts an ein streng geheimes Training der deutschen Mannschaft anpirschten. Beim Versuch, den unter Verschluss gehaltenen „Opelbob“ in Augenschein zu nehmen, wurden sie von der Polizei erwischt und schließlich abgeführt.

Nicht seine einzige Begegnung mit den Ordnungshütern, nicht immer ging er dabei jedoch als Verlierer hervor. Bei einer Verkehrskontrolle wurde er angehalten, weil er nicht angeschnallt war. Der Polizist erkannte ihn jedoch sofort und ließ ihn weiterfahren mit den Worten: „Gälled Sie, Herr Schärer, im Bob ist man halt auch nicht angegurtet.“