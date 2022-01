DESG verpflichtet Ex-Savchenko-Coach König als Bundestrainer

"Meine neue Aufgabe in der DESG sehe ich als Herausforderung an und werde meine ganze Energie, voll und ganz im Sinne des Leistungssports, zur Verfügung stellen", sagte König. DESG-Präsident Matthias Große meinte: "Wenn man die Chance hat, eine Trainer-Koryphäe wie Alexander König für unseren Verband zu gewinnen, muss man sie professionell nutzen. Solche Kapazitäten gehören einfach in den Spitzensport."