Eisschnelllauf: Uhrig Neunte im Massenstart

Malys Klubkamerad Moritz Klein belegte über 1000 m in 1:07,93 Minuten Platz elf. Damit ist der Thüringer beim nächsten Weltcup am kommenden Wochenende, ebenfalls in Calgary, der einzige deutsche Sprinter in der A-Gruppe über 1000 m. In der Weltcupwertung liegt er auf Rang 11. Den Tagessieg holte sich der Niederländer Hein Otterspeer (1:07,28).