Eisschnelllauf: Frauen Siebte in der Mannschaftsverfolgung

Die deutschen Eisschnellläufer haben auch am zweiten Tag der Einzelstrecken-WM keine Rolle bei der Medaillenvergabe gespielt. In der Mannschaftsverfolgung landete das deutsche Frauen-Trio mit Lea Sophie Scholz, Michelle Uhrig (beide Berlin) und Josie Hofmann (Erfurt) in 3:08,13 Minuten abgeschlagen auf Rang sieben.