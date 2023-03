Eisschnelllauf-WM: Uhrig und Rijhnen verpassen Medaille

Die deutschen Eisschnellläufer haben am ersten Tag der Einzelstrecken-WM in Heerenveen die Podestplätze erwartungsgemäß verpasst. Die Berlinerin Michelle Uhrig belegte am Donnerstag in der Frauen-Konkurrenz über 3000 m den 19. und damit vorletzten Platz, bei den Männern landete Felix Rijhnen nach 5000 m auf Rang elf.