Eisschnelllauf-Wunderkind knackt 1000-m-Weltrekord

Eisschnelllauf-Wunderkind Jordan Stolz aus den USA hat beim Weltcup in Salt Lake City den Weltrekord über 1000 m deutlich verbessert. Der 19 Jahre alte Dreifach-Weltmeister lief auf der Olympiabahn von 2002 am Freitag in 1:05,37 Minuten gleich 32 Hundertstel schneller als der Russe Pawel Kulischnikow vier Jahre zuvor.