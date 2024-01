Nach Materialpech: Eisschnellläufer holen Staffel-Silber

Die deutschen Eisschnellläufer haben nach dem Materialpech am Vortag beim Weltcup in Salt Lake City für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Hendrik Dombek und Anna Ostlender holten in Utah/USA in der neuen gemischten Staffel die Silbermedaille. Das Duo musste sich in 2:56,02 Minuten nur China (2:54,90 Minuten) geschlagen geben, Südkorea wurde Dritter (2:56,20).

Tags zuvor hatte ein kaputter Reißverschluss am Rennanzug von Dombek den Deutschen in der Teamverfolgung die letzte Chance auf die Qualifikation für die Einzelstrecken-WM gekostet. Der Münchner konnte deshalb nicht mit Stefan Emele und Felix Maly (beide Erfurt) an den Start gehen.