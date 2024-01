Reißverschluss kaputt: DESG-Trio verpasst WM-Quali

Ein kaputter Reißverschluss hat die deutschen Eisschnellläufer in der Teamverfolgung ihre letzte Chance zur Qualifikation für die Einzelstrecken-WM gekostet. Wegen des Materialproblems am Rennanzug von Hendrik Dombek konnte der Münchner beim Weltcup in Salt Lake City/USA nicht mit Stefan Emele und Felix Maly (beide Erfurt) an den Start gehen.