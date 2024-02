Eisschnelllauf: Maly im WM-Massenstart unter den Top 10

Eisschnellläufer Felix Maly hat bei der Einzelstrecken-WM in Calgary die Top 10 erreicht und damit das bislang beste Einzelergebnis für das deutsche Team geholt. Im Massenstart kam der 29 Jahre alte Erfurter auf Platz zehn. Bereits 2019 in Inzell war der Thüringer Zehnter in dieser Disziplin geworden.