Eisschnelllauf: Pechstein für WM auf Reserveliste

Erstmals in der 26-jährigen Geschichte der Einzelstrecken-Weltmeisterschaften haben sich die deutschen Eisschnellläuferinnen nur für eine Einzelstrecke qualifiziert. Michelle Uhrig (Berlin) und Josephine Heimerl (Inzell) stehen bei den Titelkämpfen in der kanadischen Olympiastadt Calgary (15. bis 18. Februar) im Massenstart als 13. und 20. auf der vom Weltverband ISU am Dienstag veröffentlichten Qualifikationsliste.